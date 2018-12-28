У Росії грубо відповіли лідерам ЄС через вимогу звільнити українських моряків

У Росії грубо відповіли на спільну вимогу Ангели Меркель та Еммануеля Макрона звільнити українських моряків, яких РФ незаконно захопила в Азовському морі. Зокрема, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін "порадив" лідерам ЄС слідкувати за своїми справами, а не критикувати РФ.

Про це з посиланням на прес-службу нижньої палати парламенту РФ пише ТАСС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний та безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

Зокрема, Володін застеріг Францію і Німеччину від втручання в справи Росії, які вимагають звільнити українців.

Що стосується вимоги звільнення моряків – є національне законодавство РФ, триває слідство, рішення повинен винести суд. Думаю, лідерам двох демократичних європейських країн добре відомо, що втручання кого б то не було, незважаючи на займані посади, в процес правосуддя – це не просто неприпустимо, але і може бути предметом уваги правоохоронних органів. Хотілося б застерегти від таких заяв на адресу нашої країни, яка входить до Ради Європи, і національне законодавство якої відповідає всім стандартам міжнародного права,

– заявив він.

Окрім того, російський політик зухвало додав, що замість того, аби критикувати ситуацію з правами людини в окупованому Криму, Меркель та Макрон "повинні розібратися у ситуації в своїх країнах".

"У Росії, на відміну від Франції та Німеччини, не використовують водомети, газ та гумові кулі для розгону учасників акцій протесту. Раджу звернути свою увагу для початку на це", – сказав він.

Нагадаємо, напередодні представники Росії під час відеоконференції безпекової групи Тристоронньої контактної групи відповіли Україні "традиційно по-хамськи". Вони вийшли з кімнати, як тільки прозвучало питання щодо звільнення полонених українських моряків.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.