Порошенко окреслив своє бачення російсько-українського конфлікту на Азові

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія не може пояснити, чому вона атакувала українські кораблі у нейтральних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки. За його словами, лише Кремль тут намагається дестабілізувати ситуацію, однак Україна, наголосив він, ніколи не дозволить мілітаризувати цей регіон.

Таку заяву український гарант зробив у коментарі інформаційному телеканалу CNN Turk, передає його прес-служба.

Читайте також: Як Росія атакувала українські кораблі поблизу Керченської протоки: нові важливі деталі

Як наголосив він, Україна ніколи не визнає окупацію Азовського моря, що Росія намагається зараз зробити, а також ніколи не визнає окупацію Керченської протоки.

"Ми наполягаємо на міжнародному праві, ми будемо використовувати Керченську протоку та Азовське море. Тому, що Азовське море – це зона економічної активності мультимільйонної агломерації на сході моєї країни. Мені ненависною є думка, що Росія буде вирішувати за суверенну та незалежну Україну, як саме нам використовувати Азовське море. Ми не дозволимо цього", – зауважив український президент.

Згадуючи агресію Кремля поблизу Керченської протоки, Порошенко зазначив, Україна має докази того, що атаку росіяни здійснили у нейтральних водах Чорного моря неподалік Туреччини. За його словами, мовиться про відео, радіоперехоплення та супутникові знімки.

"І Росія говорить про провокації? Це відкриті міжнародні води, це внутрішні українські води. Є міжнародне право та двосторонній договір, де Керченська протока це спільна протока, що належить і Україні, і Росії. І це був всього лиш плановий перехід з Одеси до Маріуполя для ротації цих двох малих воєнних суден. Вони не мають ніякого додаткового озброєння, додаткових членів екіпажу, нічого", – підкреслив очільник Української держави.

Водночас він стверджує, що Росія не може пояснити, чому та хто ухвалив рішення напасти на українські кораблі.

Однак, це є актом агресії. Це юридична відповідальність Російської Федерації за напад на мої кораблі. 24 українські моряки, які зараз перебувають у Москві. Це не підпадає під юрисдикцію російського суду. Вони є військовополоненими за Женевською конвенцією. І Росія повинна негайно повернути моїх солдат. Зокрема, заклики та вимоги від усього світу про звільнення українських моряків з полону до Путіна лунали на саміті країн "Великої двадцятки" у Буенос-Айресі,

– каже він.

Читайте також: Військові РФ знову вчились запускати ракети по морських цілях в окупованому Криму

Також Порошенко переконує, що питання безпеки у Чорному морі є надзвичайно важливим для всіх держав чорноморського регіону (України, Туреччини, Болгарії, Румунії та Грузії", але "лише Росія намагається дестабілізувати ситуацію".

"Росія має пояснити чому новий комплекс протиповітряної оборони С-400, новий протикорабельний комплекс зараз розташовуються у Керчі та Феодосії. "Це абсолютно неприпустимо. Ми не дозволимо мілітаризувати Чорне море. І у цій ситуації ми маємо бути готовими відповісти", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.