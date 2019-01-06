Військові РФ знову вчились запускати ракети по морських цілях в окупованому Криму

Окупанти у Криму провели навчання ракетних комплексів "Бал", що розташовані на анексованому півострові. Серед інших завдань російські військовики відпрацювали нанесення ударів по морських цілях.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу.

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24 канал писав, що ці ракетні комплекси Росія перекинула до узбережжня окупованого Криму після запровадження воєнного стану в Україні.

У відомстві повідомляють, що навчання – планові. Військові РФ вчились наносити «умовні ракетні удари при розгортанні з маршу».

Екіпажі стартових батарей відпрацювали способи розміщення техніки на різних позиціях, виконуючи завдання по виходу, розгортання, зміні бойового порядку і місця розташування після застосування зброї,

– мовиться у повідомленні.

За даними прес-служби, під час навчань виконали електронні пуски ракет.

До слова, інформація про проведення ракетних випробувань на окупованому півострові з'явилась зовсім нещодавно – 2 грудня. Тоді окупанти розпочали навчання ракетних комплексів Чорноморського флоту Російської Федерації "Бал" і "Бастіон".

Що відомо про комплекс "Бал"?Це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року перебуває на озброєнні ЗС Росії. Застосовувати комплекс можна в простих і складних метеоумовах вдень і вночі. Його особливістю є повна автономність наведення після пуску за умов вогневої і радіоелектронної протидії супротивника.

Чому Україна запроваджувала воєнний стан?



25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.