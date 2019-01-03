Увесь півострів перетворився на величезну воєнну базу, – Єльченко про окупований Крим

Росія нині розмістила в окупованому Криму настільки багато військ, що їхня кількість перевищує навіть рівень радянської військової присутності на півострові у часи СРСР. Окрім того, півострів наповнюють новим озброєнням.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, пише "Укрінформ".

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"Нині увесь півострів перетворився на величезну воєнну базу. Мені здається, російських військових сил там зараз навіть більше, ніж за радянських часів. Йдеться і про новітні ракетні комплекси, і про все інше", – заявив він.

Дипломат наголосив, що це порушує узгоджені обмеження російської військової присутності у регіоні.

Кількість військової техніки у Криму і довкола нині перевищує всі допустимі ліміти, у тому числі угоди, які обмежують військову присутність Росії на південному фланзі,

– зазначив Єльченко.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Росія створила потужне угрупування міжвидових сил. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр” та бойової авіації.