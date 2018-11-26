19:21
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Скільки військових Росія зібрала в окупованому Криму: у Міноборони озвучили цифри

      3705 Читать новость на русском
      У Міноборони озвучили цифри кількість військових РФ в окупованому Криму
      У Міноборони озвучили цифри кількість військових РФ в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців – Росія створила потужне угрупування міжвидових сил.

      Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу.

      Читайте також: Скільки і яку техніку Росія стягнула до кордонів з Україною: дані розвідки
       

      Так, Росія створила на окупованому півострові угрупування міжвидових сил – до нього належать сухопутний, повітряний та морський компоненти.

      На сьогодні загальна чисельність військовослужбовців ЗС РФ в окупованому Криму становить 31 500 військовослужбовців,
      – сказав Скібіцький.

      У відомстві також наголошують, що при цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр”. Значно зросла кількість бойової авіації – як тактичної, так і армійської.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

      Конфлікт в Азовському морі: відео

       

      Ескалація в азовському морі: ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ПОДІЇ

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      сьогодні , 19:01 Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      Яніна Ткачук 2710
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      сьогодні , 17:06 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 24592
      Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      сьогодні , 17:02 Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      4052
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сьогодні , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1896
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 15:38 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 58339
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Головне за день: гинуть військові, терористи готуються до "виборів"
       1 листопада 2014 , 23:56 0
      В разі потреби ми в змозі захистити себе, - представник України при ООН про Крим
       1 березня 2014 , 14:49 8
      З'явилась перша інформація про нову Skoda Rapid
       31 серпня , 12:05
      УЄФА суворо покарав російський клуб за поведінку вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів
       24 листопада , 15:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук