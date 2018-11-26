Скільки військових Росія зібрала в окупованому Криму: у Міноборони озвучили цифри

Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців – Росія створила потужне угрупування міжвидових сил.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу.

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Так, Росія створила на окупованому півострові угрупування міжвидових сил – до нього належать сухопутний, повітряний та морський компоненти.

На сьогодні загальна чисельність військовослужбовців ЗС РФ в окупованому Криму становить 31 500 військовослужбовців,

– сказав Скібіцький.

У відомстві також наголошують, що при цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами “Калібр”. Значно зросла кількість бойової авіації – як тактичної, так і армійської.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

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