Скільки і яку техніку Росія стягнула до кордонів з Україною: дані розвідки

Росія стягує до кордонів України техніку і озброєння, перекидаючи їх з інших місць дислокації. Кремль активно нарощує кількість танків та модернізує аеродромну мережу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час брифінгу.

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У Міноборони наголошують, що сьогодні рівень воєнної загрози з боку Росії значно підвищився.

Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному і арктичному стратегічних напрямках. Мілітарізує Азово-Чорноморський регіон,

– сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що від 2014 року суттєво збільшилась кількість танків у східній частині українського кордону.



"За даними розвідки, на сьогодні всі підрозділи першого та другого армійського корпусів РФ переведені в підвищений ступінь бойової готовності. Створюються додаткові резерви озброєння та техніки поблизу кордону України, – додав представник відомства.

Дані розвідки говорять про те, що під прикриттям маневрів "Восток-2018" було здійснено передислокацію 250 танків зі східних районів Росії в Ростовську область. Це значно підвищує потенціал ударних угруповань російських військ.

Мета – встановлення повного контролю над Чорним та Азовським морями і недопущення розширення присутності країн-партнерів України, країн НАТО у заходах щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні,

– заявив Скібіцький.

Він наголосив, що від 2013 року Росія відновила і модернізувала аеродромну мережу вздовж кордону з Україною. Там Кремль зосередив близько 500 бойових літаків та до 340 вертольотів.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро військових було поранено, а загалом близько двадцяти моряків було захоплено. Водночас, росіяни повідомили, що нібито лише троє українських військових "отримали легкі поранення". Також Росія захопила три українських судна.

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