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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Сколько и какую технику Россия стянула к границам с Украиной: данные разведки

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      Подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в боевую готовность, – разведка
      Подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в боевую готовность, – разведка / Фото из открытых источников

      Россия стягивает к границам Украины технику и вооружение, перебрасывая их с других мест дислокации. Кремль активно наращивает количество танков и модернизирует аэродромную сеть.

      Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

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      В Минобороны отмечают, что сегодня уровень военной угрозы со стороны России значительно повысился.

      Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион,
      – сказал Скибицкий.

      Он также отметил, что с 2014 года существенно увеличилось количество танков в восточной части украинской границы.

      "По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины, – добавил представитель ведомства.

      Данные разведки говорят о том, что под прикрытием маневров "Восток-2018" была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов России в Ростовскую область. Это значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск.

      Цель – установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущения расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе,
      – заявил Скибицкий.

      Он отметил, что с 2013 года Россия восстановила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной. Там Кремль сосредоточил около 500 боевых самолетов и 340 вертолетов.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения, а всего около двадцати моряков, было захвачено. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

      Конфликт в Азовском море: видео

       


      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ В АЗОВСКОМ МОРЕ: КАК РАЗВИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Украина – Россия Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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