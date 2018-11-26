Сколько и какую технику Россия стянула к границам с Украиной: данные разведки

Россия стягивает к границам Украины технику и вооружение, перебрасывая их с других мест дислокации. Кремль активно наращивает количество танков и модернизирует аэродромную сеть.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

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В Минобороны отмечают, что сегодня уровень военной угрозы со стороны России значительно повысился.

Россия наращивает военный потенциал на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях. Милитаризирует Азово-Черноморский регион,

– сказал Скибицкий.

Он также отметил, что с 2014 года существенно увеличилось количество танков в восточной части украинской границы.

"По данным разведки, на сегодня все подразделения первого и второго армейского корпусов РФ переведены в повышенную степень боевой готовности. Создаются дополнительные резервы вооружения и техники вблизи границы Украины, – добавил представитель ведомства.

Данные разведки говорят о том, что под прикрытием маневров "Восток-2018" была осуществлена передислокация 250 танков из восточных районов России в Ростовскую область. Это значительно повышает потенциал ударных группировок российских войск.

Цель – установление полного контроля над Черным и Азовским морями и недопущения расширения присутствия стран-партнеров Украины, стран НАТО в мероприятиях по обеспечению безопасности в Черноморском регионе,

– заявил Скибицкий.

Он отметил, что с 2013 года Россия восстановила и модернизировала аэродромную сеть вдоль границы с Украиной. Там Кремль сосредоточил около 500 боевых самолетов и 340 вертолетов.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро украинских военных получили ранения, а всего около двадцати моряков, было захвачено. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео