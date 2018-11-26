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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Сколько военных Россия собрала в оккупированном Крыму: в Минобороны озвучили цифры

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      В Минобороны озвучили цифры количества военных РФ в оккупированном Крыму
      В Минобороны озвучили цифры количества военных РФ в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

      Сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих – Россия создала мощную группировку межвидовых сил.

      Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга.

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      Так, Россия создала на оккупированном полуострове группировку межвидовых сил – к ней относятся сухопутный, воздушный и морской компоненты.

      На сегодня общая численность военнослужащих ВС РФ в оккупированном Крыму составляет 31 500 военнослужащих,
      – сказал Скибицкий.

      В ведомстве также отмечают, что при этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр". Значительно возросло количество боевой авиации ” как тактической, так и армейской.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть военных были ранены, а всего около двадцати моряков был захвачены. В то же время, россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

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      Теги: Военное положение в Украине Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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