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      Весь полуостров превратился в огромную военную базу, – Ельченко об оккупированном Крыму

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      Российские войска в Крыму превысили все допустимые лимиты, – Ельченко
      Российские войска в Крыму превысили все допустимые лимиты, – Ельченко / Фото из открытых источников

      Россия сейчас разместила в оккупированном Крыму настолько много войск, что их количество превышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР. Кроме того, полуостров наполняют новым вооружением.

      Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет "Укринформ".

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      "Сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских военных сил там сейчас даже больше, чем в советские времена. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном", – заявил он.

      Дипломат подчеркнул, что это нарушает согласованные ограничения российского военного присутствия в регионе.

      Количество военной техники в Крыму и вокруг сейчас превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, которые ограничивают военное присутствие России на южном фланге,
      – отметил Ельченко.

      Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что сейчас в оккупированном Крыму находятся более 30 тысяч российских военнослужащих. Россия создала мощную группировку межвидовых сил. При этом за период оккупации значительно увеличили количество противокорабельных ракетных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости АЗК Оружие Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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