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      Окупанти проводять навчання ракетних комплексів флоту РФ в окупованому Криму

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      Окупанти проводять навчання ракетних комплексів флоту РФ в анексованому Криму
      Окупанти проводять навчання ракетних комплексів флоту РФ в анексованому Криму / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Криму розпочали навчання ракетних комплексів Чорноморського флоту Російської Федерації "Бал" і "Бастіон". Особовий склад навчають наносити удари по морських цілях.

      Про це повідомиляє Громадське

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      Відомо, що екіпажі стартових батарей відпрацьовують способи розміщення техніки на різних позиціях в різних ландшафтах. Крім того, військові виконують завдання з розгортання, зміни бойового порядку і місця розташування після застосування зброї.

      До слова, Російська Федерація різко збільшила чисельність своїх військових та збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. Україна наразі вживає всіх заходів, аби запобігти їх повномасштабному вторгненню.

      Дивіться відео про протикорабельні комплекси Росії у Криму:

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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