Оккупанты проводят обучение ракетных комплексов флота РФ в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму начали обучение ракетных комплексов Черноморского флота Российской Федерации "Бал" и "Бастион". Личный состав обучают наносить удары по морским целям.

Об этом повидомиляе Громадське.

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Известно, что экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на разных позициях в различных ландшафтах. Кроме того, военные выполняют задачи по развертыванию, изменению боевого порядка и местоположения после применения оружия.

К слову, Россия резко увеличила численность своих военных и вооруженной техники вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украина пока принимает все меры, чтобы предотвратить их полномасштабное вторжение.

Смотрите видео противокорабельные комплексы России в Крыму: