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      В Крыму закрыли аэропорт "Симферополь": оккупанты умалчивают причину

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      Оккупанты закрыли аэропорт "Симферополь"
      Оккупанты закрыли аэропорт "Симферополь" / Фото из открытых источников

      В оккупированном Крыму закрыли аэропорт "Симферополь". С утра все рейсы возвращают и перенаправляют в Анапу и соседние города.

      Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

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      Сейчас оккупационные власти украинского полуострова не называют причины закрытия.

      А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетную полосу, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: ввели антитеррористические меры,
      – говорится в сообщении.

      К слову, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Сімферополь
      Источник: 24 Канал
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