В Крыму закрыли аэропорт "Симферополь": оккупанты умалчивают причину
В оккупированном Крыму закрыли аэропорт "Симферополь". С утра все рейсы возвращают и перенаправляют в Анапу и соседние города.
Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.
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Сейчас оккупационные власти украинского полуострова не называют причины закрытия.
А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетную полосу, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: ввели антитеррористические меры,
– говорится в сообщении.
К слову, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.