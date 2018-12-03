В Крыму закрыли аэропорт "Симферополь": оккупанты умалчивают причину

В оккупированном Крыму закрыли аэропорт "Симферополь". С утра все рейсы возвращают и перенаправляют в Анапу и соседние города.

Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

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Сейчас оккупационные власти украинского полуострова не называют причины закрытия.

А теперь две версии. Первая, официальная: ночью ремонтировали взлетную полосу, закончить работы не успели, это меры безопасности. Вторая, возможная: ввели антитеррористические меры,

– говорится в сообщении.

К слову, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовали фото со спутника, на которых зафиксировано скопление российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.