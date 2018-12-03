Книга рекордов Гиннесса назвала аннексированый Севастополь российским

В сертификате Книги рекордов Гиннесса, изданном гражданину Беларуси за установление рекорда в аннексированном Россией Севастополе, город указано как территория Российской Федерации.

Об этом сообщило издание "Громадське".

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Гражданин Беларуси Александр Бендиков установил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей.

Рекорд был оформлен и подписан местными мастерами спорта по гандболу и волейболу еще в мае, а зафиксировано недавно.

В сертификате выданном Книге рекордов Гиннесса рекордсмена, местом установления рекорда указано "Sevastopol. Russian Federation".



Местом установления рекорда указано Sevastopol. Russian Federation

Пока что на такие действия Книгу рекордов Гиннесса Министерство иностранных дел не отреагировало.