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      Книга рекордів Гіннесса назвала анексований Севастополь російським

      107 Читать новость на русском
      Крим
      Крим / Фото з відкритих джерел

      У сертифікаті Книги рекордів Гіннесса, виданому громадянину Білорусі за встановлення рекорду в анексованому Росією Севастополі, місто вказано як територія Російської Федерації.

      Про це повідомило видання "Громадське".

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      Громадянин Білорусі Олександр Бендіков встановив у Севастополі світовий рекорд по балансуванню предметів утримавши на одному цвяху ще 349 цвяхів.

      Рекорд було оформлено та підписано місцевими майстрами спорту з гандболу та волейболу ще у травні, а зафіксовано нещодавно. 

      У сертифікаті виданому Книгою рекордів Гіннесса рекордсмену, місцем встановлення рекорду вказано "Sevastopol. Russian Federation".

      Севастополь, Крим, Книга рекордів Гіннеса
      Місцем встановлення рекорду зазначено Sevastopol. Russian Federation

      Наразі на такі дії Книги рекордів Гіннесса Міністерство закордонних справ не відреагувало.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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