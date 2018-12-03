В Криму закрили аеропорт "Сімферополь": окупанти замовчують причину

В окупованому Криму закрили аеропорт "Сімферополь". Від ранку всі рейси повертають й перенаправляють в Анапу та сусідні міста.

Про це повідомляє Mash у своєму Telegram-каналі.

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Наразі окупаційна влада українського півострова не називає причини закриття.

А тепер дві версії. Перша, офіційна: вночі ремонтували злітну смугу, закінчити роботи не встигли, це заходи безпеки. Друга, можлива: ввели антитерористичні заходи,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.