Чому Росія здійснила напад на Україну поблизу Керченської протоки: версія Полторака

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна планувала та планує не один прохід через Керченську протоку. За його словами, якщо Україна не проходитиме Керченською протокою, то це означатиме, що вона відмовляється від своєї території. Водночас він зауважив, що Росія здійснила у цьому районі провокацію, аби завадити планам офіційного Києва посилити тут своє угруповання.

Таку заяву він зробив у ефірі одного з українських телеканалів, передає УНІАН.

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"Перехід перший і другий не відрізнявся ніяк з організації та підготовки, з порядку проходу, щодо планування його було здійснено планово", – переконує він.

На думку міністра оборони, Російська Федерація подивилася на те, що в планах України є подальші проходи через Керченську протоку та є бажання посилити українське угрупування в Азовському морі, тому вони якраз і використали другу спробу для того, щоб здійснити провокацію з кораблями.

Будуть і наступні проходи українських кораблів через Керченську протоку. Буде і 20, і 30, і 100, і це буде завжди, тому що Азовське море — це частина України, а Маріуполь і Бердянськ – це наші порти, це частина України, це частина нашої економіки. І ми точно не відмовимося від нашого права вільного проходу через Керченську протоку з дотриманням всіх міжнародних норм і права,

– підкреслив очільник Міноборони.

Водночас посадовець зауважив, якщо Україна не пройде Керченською протокою, то це означатиме, що вона відмовляється від своєї території, передає "РБК-Україна".

"Ні в кого немає сумніву, що частина Азовського моря є українською територію та Україна має право на проходження частиною його", – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

Через що виникла ескалація конфлікту в Азово-Чорноморському регіоні?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.