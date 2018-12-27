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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Новий акт агресії Росії щодо України буде набагато жорстокішим, – військовий

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      Агресія Кремля: військовий пояснив, за яких умов в Україні знову запровадять воєнний стан
      Агресія Кремля: військовий пояснив, за яких умов в Україні знову запровадять воєнний стан / Фото з відкритих джерел

      Якщо Росія знову нападе на Україну, то цей випадок буде набагато важчим, аніж попередній на Азові, відтак Києву знову доведеться запроваджувати воєнний стан. Щоправда, країна вже провела репетицію такої ситуації, відтак гідно зможе зустріти ворога.

      Так, зокрема, вважає учасник бойових дій на Донбасі, військовослужбовець 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Гліб Бабич, передає "Обозреватель".

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      На його думку, після захоплення Росії українських кораблів поблизу Керченської протоки новий акт її агресії буде набагато жорсткішим.

      "Це був перший випадок, коли вони відкрито застосували зброю проти наших військовослужбовців. Якщо подібне станеться наступного разу, повірте, тоді буде важчий випадок, і нам доведеться запроваджувати цей стан", – вважає воїн.

      Водночас він наголосив, що введення воєнного стану допомогло Україні відпрацювати взаємодію та спільну підготовку оперативного резерву номер один, і у результаті ця підготовка продемонструвала дуже високі результати.

      "Вона показала, що ми є готовими. І всі ті, хто говорить: я в будь-який день, коли буде треба, візьму зібраний рюкзак та прийду до військкомату – так і зроблять. Більше того, в деяких районах людей прийшло в кілька разів більше, ніж було потрібно. Країна відрепетирувала ситуацію", – підсумував Бабич.

      Нагадаємо, американські аналітики Джон Гербст і Майкл Карпентер припускають, що Кремль може напасти на Україну під час новорічних і різдвяних свят. За їхніми словами, таке траплялося вже не раз що інших держав. До прикладу, у 1979 року упродовж різдвяних свят Москва здійснила напад на Афганістан, а під час сезону відпусток у серпні 2008-го було скоєно збройну атаку на Грузію.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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