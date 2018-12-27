08:42
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Росія може напасти на Україну під час Різдвяних свят, – екс-посол США

      10741 Читать новость на русском
      У США вважають, що РФ може напасти на Україну в період Різдвяних свят
      У США вважають, що РФ може напасти на Україну в період Різдвяних свят / Фото з відкритих джерел

      У Сполучених Штатах Америки прогнозують, що Росія може наростити збройну агресію в Україні під час новорічних та різдвяних свят. Кремль може підло використати цей час для свого нападу, адже світ буде відволікатися на святкування.

      Таку думку висловили американські аналітики Джон Гербст та Майкл Карпентер, передає видання Newsweek.

      Читайте також: Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році

      Москва любить влаштовувати агресивні атаки, коли світ не звертає уваги. Вона вторглась до Афганістану протягом Різдвяних свят в 1979 році та атакувала Грузію під час сезону відпусток в серпні,
      – нагадав Гербст.

      За словами колишнього дипломата, сезон свят і відставка міністра оборони США Джеймс Меттіса створили ідеальні умови для наступу Кремля.

      "Слабка реакція Заходу на ескалацію Москвою війни проти України, коли вона захопила українські кораблі, також підвищує ймовірність нового удару Кремля. Так само як і безлад у Вашингтоні та відставка Меттіса", – додав він.

      Читайте також: До війни зараз готові і Росія, і Україна, ескалація конфлікту не виключена, – військовий експерт

      Колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер наголосив, що може зрости загострення в протистоянні за контроль над Азовським морем.

      Росіяни прагнуть повного домінування над Керченською протокою та Азовським морем, а українці не хочуть віддавати контроль над власними територіальними водами і свободу проходження через протоку, і це їхнє право. Тому потенціал ескалації великий,
      – підкреслив Карпентер.

      Екс-представник Пентагону зазначив, що Військово-морські сили України поки навряд чи зможуть протистояти повномасштабній агресії Росії.

      "Боюся, український військово-морський флот – надто малий, щоб силою відстоювати свої права проти більшого Чорноморського флоту Росії. Тому я б радив Україні не намагалися ще раз пройти через протоку. Створення москітного флоту, яке передбачає український план розвитку ВМС, – це правильна стратегія. Однак на її втілення знадобляться роки, а криза може виникнути у найближчі тижні чи місяці", – сказав аналітик.

      До слова, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Кремль може розпочати нову агресію в Україні, однак США спостерігають за ситуацією, аби запобігти такому розвитку подій. За його словами, Росія шукає привід – це підтверджує атака на українські кораблі біля Керченської протоки.

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Новорічні свята Новини США Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Різдво
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сьогодні , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 2
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      26 грудня , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1954
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      26 грудня , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      767
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      26 грудня , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2539
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": з’явились свіжі дані про стан здоров’я артистів
       30 жовтня , 22:49
      В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
       1 травня 2017 , 10:59
      Київський мотозавод знесуть найближчим часом
       15 серпня , 12:45
      Роналду піддався нищівній критиці через неповагу до найкращого гравця світу Модріча
       25 вересня , 17:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук