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      Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році

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      Столтенберґ назвав основні пріоритети НАТО на 2019 рік, серед них – війна в Україні
      Столтенберґ назвав основні пріоритети НАТО на 2019 рік, серед них – війна в Україні / Фото з відкритих джерел

      Головна мета для НАТО у наступному році – реакція на збільшення кількості та інтенсивності загроз. Основними пріоритетами у 2019 році будуть війна в Україні, взаємини з Росією, тероризм й запобігання кібератакам.

      Про це генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю бельгійській телерадіомовній компанії RTBF, пише "Радіо Свобода".

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      Генсек наголошує. що реакція на усі світові небезпеки має бути одночасною.

      Головна мета для НАТО – одночасно підготуватися до цілої низки загроз та викликів. Ми не маємо розкоші вибирати між тероризмом, кібератаками чи все більш агресивною Росією. НАТО мусить реагувати на всі ці виклики одночасно,
      – сказав Столтенберг.

      При цьому генсек НАТО наголосив, що сподівається від кожної з 29 країн-членів виконання зобов’язань щодо витрат безпеку й оборону.

      "Поєднання двох речей: з одного боку, більш рішучої Росії, яка назаконно анексувала Крим та дестабілізує східну Україну, а з іншого – терористичної загрози, вимагає додаткових інвестицій. Я сподіваюся, що Бельгія (витрачає на оборону менше 1 відсотка ВВП – 24 канал) та інші союзниці по НАТО дотримаються своїх обіцянок. Тобто, припинять скорочувати оборонні бюджети, поступово збільшити видатки на оборону та досягти необхідних 2 відсотків протягом наступних 10 років", – заявив він.

      Столтенберг також наголосив, що основна сила НАТО полягає "у спроможності адаптуватися до постійно змінюваного світу".

      У часи Давного Риму казали, що для того, аби мати мир, треба бути готовим до війни. Саме це й робить НАТО,
      – пояснив генсек.

      До слова, нещодавно Президент України Петро Порошенко заявив, Північноатлантичний альянс може підтримати Україну в боротьбі з агресією Росії, якщо відправить свої військові кораблі в Чорне море. За його словами, це питання глобальної безпеки.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія НАТО Генсек НАТО Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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