Агресія Путіна та війна в Україні: які загрози бачить НАТО у наступному році

Головна мета для НАТО у наступному році – реакція на збільшення кількості та інтенсивності загроз. Основними пріоритетами у 2019 році будуть війна в Україні, взаємини з Росією, тероризм й запобігання кібератакам.

Про це генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю бельгійській телерадіомовній компанії RTBF, пише "Радіо Свобода".

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Генсек наголошує. що реакція на усі світові небезпеки має бути одночасною.

Головна мета для НАТО – одночасно підготуватися до цілої низки загроз та викликів. Ми не маємо розкоші вибирати між тероризмом, кібератаками чи все більш агресивною Росією. НАТО мусить реагувати на всі ці виклики одночасно,

– сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО наголосив, що сподівається від кожної з 29 країн-членів виконання зобов’язань щодо витрат безпеку й оборону.

"Поєднання двох речей: з одного боку, більш рішучої Росії, яка назаконно анексувала Крим та дестабілізує східну Україну, а з іншого – терористичної загрози, вимагає додаткових інвестицій. Я сподіваюся, що Бельгія (витрачає на оборону менше 1 відсотка ВВП – 24 канал) та інші союзниці по НАТО дотримаються своїх обіцянок. Тобто, припинять скорочувати оборонні бюджети, поступово збільшити видатки на оборону та досягти необхідних 2 відсотків протягом наступних 10 років", – заявив він.

Столтенберг також наголосив, що основна сила НАТО полягає "у спроможності адаптуватися до постійно змінюваного світу".

У часи Давного Риму казали, що для того, аби мати мир, треба бути готовим до війни. Саме це й робить НАТО,

– пояснив генсек.

До слова, нещодавно Президент України Петро Порошенко заявив, Північноатлантичний альянс може підтримати Україну в боротьбі з агресією Росії, якщо відправить свої військові кораблі в Чорне море. За його словами, це питання глобальної безпеки.