У США готуються до нової масштабної агресії Росії в Україні

Кремль може розпочати нову агресію в Україні, однак США спостерігають за ситуацією, аби запобігти такому розвитку подій. Росія шукає привід – це підтверджує атака на українські кораблі біля Керченської протоки.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "1+1".

Читайте також: Спецпредставник США Волкер назвав умову, за якої навідається до Москви

Волкер зазначив, що раніше у Вашингтоні вважали широкомасштабну агресію Росії в Україні малоймовірною. Однак тривожним сигналом стало захоплення Росією українських кораблів поблизу Керченської протоки.

І тепер, я думаю, ми маємо розглядати реалістичну ймовірність того, що Росія розпочне нову агресію. І ми маємо зробити все можливе, аби справа не дійшла до цього,

– сказав він.

При цьому спецпредставник висловив занепокоєння щодо заяв РФ, згідно з якими Україна планує провокації та збирається застосувати хімічну зброю.

"Таке дезінформування непокоїть, тому що для Росії потрібен привід для агресії. Хотілося б думати, це робиться для того, аби відвернути увагу від агресії проти українських кораблів у Чорному морі", - заявив Волкер.

Він також наголосив, що США стежать за ситуацією, аби уникнути подальшої ескалації та агресії.

До слова, нещодавно директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна заявив, що Кремль не є найбільшою проблемою для Вашингтона. Китай становить значно більшу загрозу національній безпеці та інтересам США, ніж Росія.

Що сталося у Керченській протоці?

25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.