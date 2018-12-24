В США готовятся к новой агрессии России в Украине

Кремль может начать новую агрессию в Украине, однако США наблюдают за ситуацией, чтобы предотвратить такое развитие событий. Россия ищет повод – это подтверждает атака на украинские корабли у Керченского пролива.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "1+1".

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Волкер отметил, что ранее в Вашингтоне считали широкомасштабную агрессию России в Украине маловероятной. Однако тревожным сигналом стал захват Россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого,

– сказал он.

При этом спецпредставитель выразил обеспокоенность относительно заявлений РФ, согласно которым Украина планирует провокации и собирается применить химическое оружие.

"Такая дезинформация беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море", – заявил Волкер.

Он также отметил, что США следят за ситуацией, чтобы избежать дальнейшей эскалации и агрессии.

К слову, недавно директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что Кремль не является самой большой проблемой для Вашингтона. Китай является значительно большей угрозой национальной безопасности и интересам США, чем Россия.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.