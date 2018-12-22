"Россия меркнет": в США назвали наибольшую угрозу для своей безопасности
Кремль не является самой большой проблемой для Вашингтона. Китай представляет гораздо большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия.
Об этом рассказал директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина в интервью BBC.
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Эксперт отметил, что Китай является опасным с точки зрения экономики, военных отношений и на глобальном уровне.
Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно – стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не проблема США,
– считает Иванина.
К слову, за последние месяцы Минюст США выдвинул обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая, подчеркнул он.
Иванина отмечает, что китайские шпионы действуют, в частности, в американских университетах и на предприятиях стратегического значения.
"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 тысяч китайских студентов. Это замечательная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", – отметил он.
По его мнению, такая же угроза наблюдается в Британии и других странах.
Напомним, директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил о попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года со стороны России, Китая и Ирана. Однако в ведомстве сообщают, что эти попытки не повлияли на избирательную инфраструктуру и результаты подсчета голосов.
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