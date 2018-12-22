02:04
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Россия меркнет": в США назвали наибольшую угрозу для своей безопасности

      150 Читати новину українською
      В США назвали наибольшую угрозу для своей безопасности
      В США назвали наибольшую угрозу для своей безопасности / Фото из открытых источников

      Кремль не является самой большой проблемой для Вашингтона. Китай представляет гораздо большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия.

      Об этом рассказал директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина в интервью BBC.

      Читайте также: США готовят новые санкции для России: в Москве взорвались оскорблениями

      Эксперт отметил, что Китай является опасным с точки зрения экономики, военных отношений и на глобальном уровне.

      Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно – стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не проблема США,
      – считает Иванина.

      К слову, за последние месяцы Минюст США выдвинул обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая, подчеркнул он.

      Иванина отмечает, что китайские шпионы действуют, в частности, в американских университетах и на предприятиях стратегического значения.

      "Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 тысяч китайских студентов. Это замечательная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", – отметил он.

      По его мнению, такая же угроза наблюдается в Британии и других странах.

      Напомним, директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил о попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года со стороны России, Китая и Ирана. Однако в ведомстве сообщают, что эти попытки не повлияли на избирательную инфраструктуру и результаты подсчета голосов.

      Теги: Новости США Новости политики Новости России Китай
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      22 декабря , 22:36 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      287
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 декабря , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 147
      Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      22 декабря , 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      Катерина Козачинська 702
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      22 декабря , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 233
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве отпраздновали мусульманский праздник Ураза-байрам
       31 августа 2011 , 15:18 3
      "ВКонтакте" выдаёт следствию личные данные пользователей: доказательства обвиняемой россиянки
      12 августа , 16:06
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      В США мужчина взобрался на Рождественскую елку перед Белым домом: полиция вела с ним переговоры
       сегодня , 07:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук