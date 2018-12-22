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      США готовят новые санкции для России: в Москве взорвались обидами

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      В России отреагировали на возможность введения новых санкций со стороны США
      В России отреагировали на возможность введения новых санкций со стороны США / Фото из открытых источников

      В России в своем стиле отреагировали на возможность введения Вашингтоном новых санкций против РФ из-за вмешательства в выборы. Представительница МИД РФ заявила, что такие заявления "вызывают отвращение".

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

      Читайте также: РФ вмешивалась в выборы США: Трамп отметился заявлением по "охоты на ведьм" и своему рейтингу

      24 канал писал, что директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил о попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года с стороны России, Китая и Ирана. Однако в ведомстве сообщают, что эти пробы не повлияли на избирательную инфраструктуру и результаты подсчета голосов.

      Зато Захарова считает, что авторы такого решения выставляют американцев "посмешищем".

      Мировым посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США скоро станут "снова большими", так как, кроме презрения и отвращения, это поведение обладателей мира ничего не вызывает,
      – утверждает она.

      Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Добавим, что в Конгресс этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Выборы в США
      Источник: 24 канал
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