США готують нові санкції для Росії: у Москві вибухнули образами

У Росії в своєму стилі відреагували на можливість введення Вашингтоном нових санкцій проти РФ через втручання у вибори. Представниця МЗС РФ заявила, що такі заяви "викликають відразу".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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24 канал писав, що директор Національної розвідки США Ден Коутс заявив про спроби встручання в проміжні вибори до Конгресу в листопаді 2018 року з боку Росії, Китаю та Ірану. Однак у відомстві повідомляють, що ці проби не вплинули на виборчу інфраструктуру та результати підрахунку голосів.

Натомість Захарова вважає, що автори такого рішення виставляють американців "посміховиськом".

Світовим посміховиськом виставляють американський народ ті, хто має можливість впливати на прийняття подібних рішень. Такими методами США нескоро стануть "знову великими", так як, окрім презирства й відрази, це поведінка володарів світу нічого не викликає,

– стверджує вона.

Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.



Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.