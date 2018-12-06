РФ втручалась у вибори США: Трамп відзначився заявою щодо "полювання на відьом" і свого рейтингу

Президент США Дональд Трамп переконаний, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через тривале "російське" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це американській лідер написав на своїй сторінці Twitter.

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Так, президент США заявив про «утиски» в його бік через розслідування щодо розслідування втручань РФ в американські вибори.

Без шахрайського "полювання на відьом" щодо Росії, а також враховуючи все, що ми зробили протягом останніх майже двох років (щодо податкових скорочень, суддів, військових, ветеранів тощо), рейтинг моєї підтримки становив би 75%, а не 50% як визначили в Rasmussen. Це називається утисканням президента!

– написав він.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 грудня 2018 р.

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив спецпрокурора Роберта Мюллера у тому, що останній не бажає шукати правду у "російському розслідуванні", натомість "зосередився на пошуках брехні".

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.