07:47
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Трамп звинуватив Мюллера в небажанні відшукати правду у "російському розслідуванні"

      115 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп звинуватив спецпрокурора Роберта Мюллера у тому, що останній не бажає шукати правду у "російському розслідуванні", натомість "зосередився на пошуках брехні".

      Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

      Читайте також: "Зробимо все необхідне для захисту": у США висунули різкі звинувачення Путіну через вибори

      Боб Мюллер, (який дуже відрізняється від того, яким його бачать інші люди) і його банда гнівливих демократів, що вийшла з-під контролю, не хочуть шукати правду, вони хочуть лише брехні. Правда для них дуже погана! 
      – написав Трамп.

      Попередньо він опублікував низку повідомлень про свого екс-радника Роджера Стоуна, а також колишнього особистого адвоката Майкла Коена, які наразі перебувають під слідством.

      Раніше 24 Канал повідомляв про те, що Коен погодився співпрацювати зі слідством і вже підтвердив, що Трамп мав бізнес-інтереси у Росії під час виборчої кампанії, що суперечить попереднім заявам чинного президента. Стоун же заявив, що не свідчитиме проти Дональда Трампа.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 грудня: як Путін готувався напасти на Україну, кого затримали у Грузії
      3 грудня , 23:01 Головні новини 3 грудня: як Путін готувався напасти на Україну, кого затримали у Грузії
      6103
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 грудня , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 3271
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      3 грудня , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      986
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      3 грудня , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      1990
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 грудня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1115
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      Білоруса, що засвітився з прапором Росії на Паралімпіаді, покарали
       8 вересня 2016 , 16:54 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук