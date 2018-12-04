Трамп звинуватив Мюллера в небажанні відшукати правду у "російському розслідуванні"
Президент США Дональд Трамп звинуватив спецпрокурора Роберта Мюллера у тому, що останній не бажає шукати правду у "російському розслідуванні", натомість "зосередився на пошуках брехні".
Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.
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Боб Мюллер, (який дуже відрізняється від того, яким його бачать інші люди) і його банда гнівливих демократів, що вийшла з-під контролю, не хочуть шукати правду, вони хочуть лише брехні. Правда для них дуже погана!
– написав Трамп.
Попередньо він опублікував низку повідомлень про свого екс-радника Роджера Стоуна, а також колишнього особистого адвоката Майкла Коена, які наразі перебувають під слідством.
Раніше 24 Канал повідомляв про те, що Коен погодився співпрацювати зі слідством і вже підтвердив, що Трамп мав бізнес-інтереси у Росії під час виборчої кампанії, що суперечить попереднім заявам чинного президента. Стоун же заявив, що не свідчитиме проти Дональда Трампа.
З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.
Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.