Трамп звинуватив Мюллера в небажанні відшукати правду у "російському розслідуванні"

Президент США Дональд Трамп звинуватив спецпрокурора Роберта Мюллера у тому, що останній не бажає шукати правду у "російському розслідуванні", натомість "зосередився на пошуках брехні".

Про це очільник Білого дому повідомив у своєму Twitter.

Читайте також: "Зробимо все необхідне для захисту": у США висунули різкі звинувачення Путіну через вибори

Боб Мюллер, (який дуже відрізняється від того, яким його бачать інші люди) і його банда гнівливих демократів, що вийшла з-під контролю, не хочуть шукати правду, вони хочуть лише брехні. Правда для них дуже погана!

– написав Трамп.

Попередньо він опублікував низку повідомлень про свого екс-радника Роджера Стоуна, а також колишнього особистого адвоката Майкла Коена, які наразі перебувають під слідством.

Bob Mueller (who is a much different man than people think) and his out of control band of Angry Democrats, don’t want the truth, they only want lies. The truth is very bad for their mission! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Раніше 24 Канал повідомляв про те, що Коен погодився співпрацювати зі слідством і вже підтвердив, що Трамп мав бізнес-інтереси у Росії під час виборчої кампанії, що суперечить попереднім заявам чинного президента. Стоун же заявив, що не свідчитиме проти Дональда Трампа.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.