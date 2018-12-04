Трамп обвинил Мюллера в нежелании найти правду в "русском расследовании"

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "русском расследовании", а "сосредоточился на поисках лжи".

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Боб Мюллер, (который очень отличается от того, каким его видят другие люди) и его банда гневных демократов, вышла из-под контроля, они не хотят искать правду, они хотят только лжи. Правда для них очень плоха!

– написал Трамп.

Предварительно он опубликовал ряд сообщений о своем экс-советнике Роджере Стоуне, а также бывшем личном адвокате Майкле Коэне, которые сейчас находятся под следствием.

Bob Mueller (who is a much different man than people think) and his out of control band of Angry Democrats, don’t want the truth, they only want lies. The truth is very bad for their mission! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 грудня 2018 р.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что Коэн согласился сотрудничать со следствием и уже подтвердил, что Трамп имел бизнес-интересы в России во время избирательной кампании, что противоречит предыдущим заявлениям действующего президента. Стоун же заявил, что не будет свидетельствовать против Дональда Трампа.

С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.