Трамп обвинил Мюллера в нежелании найти правду в "русском расследовании"
Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "русском расследовании", а "сосредоточился на поисках лжи".
Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.
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Боб Мюллер, (который очень отличается от того, каким его видят другие люди) и его банда гневных демократов, вышла из-под контроля, они не хотят искать правду, они хотят только лжи. Правда для них очень плоха!
– написал Трамп.
Предварительно он опубликовал ряд сообщений о своем экс-советнике Роджере Стоуне, а также бывшем личном адвокате Майкле Коэне, которые сейчас находятся под следствием.
Ранее 24 Канал сообщал о том, что Коэн согласился сотрудничать со следствием и уже подтвердил, что Трамп имел бизнес-интересы в России во время избирательной кампании, что противоречит предыдущим заявлениям действующего президента. Стоун же заявил, что не будет свидетельствовать против Дональда Трампа.
С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.
Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.
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