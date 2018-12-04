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      Трамп обвинил Мюллера в нежелании найти правду в "русском расследовании"

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "русском расследовании", а "сосредоточился на поисках лжи".

      Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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      Боб Мюллер, (который очень отличается от того, каким его видят другие люди) и его банда гневных демократов, вышла из-под контроля, они не хотят искать правду, они хотят только лжи. Правда для них очень плоха!
      – написал Трамп.

      Предварительно он опубликовал ряд сообщений о своем экс-советнике Роджере Стоуне, а также бывшем личном адвокате Майкле Коэне, которые сейчас находятся под следствием.

      Ранее 24 Канал сообщал о том, что Коэн согласился сотрудничать со следствием и уже подтвердил, что Трамп имел бизнес-интересы в России во время избирательной кампании, что противоречит предыдущим заявлениям действующего президента. Стоун же заявил, что не будет свидетельствовать против Дональда Трампа.

      С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости политики Выборы в США Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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