"Сделаем все необходимое для защиты": в США выдвинули резкие обвинения Путину из-за выборов

Россия пыталась вмешиваться в промежуточные выборы в США в 2018 таким образом, как это было и во время выборов президента в 2016 году. В связи с этим Вашингтон снова заговорил об очередном ухудшении взаимоотношений с Москвой.

Об этом сообщил глава Пентагона Джим Мэттис, пишет AFP.

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Мэттис отмечает, что и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном "без сомнения" ухудшились из-за очередных попыток России вмешаться в процесс голосования в США.

Российский президент Владимир Путин снова пытался влезть в наши выборы в прошлом месяце, и мы видим дальнейшие усилия в этом направлении,

– заявил он.

Глава Пентагона отмечает, что Путин "продолжает попытки подорвать демократические процессы, которые надо защищать".

"Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить их", – добавил Мэттис.

Перед промежуточными выборами в США Twitter и Facebook заблокировали тысячи аккаунтов пророссийских троллей, а в отношении 14 лиц-представителей российской "фабрики троллей" были выдвинуты обвинения.

К слову, ранее лидер республиканцев большинства в Сенате США Митч Макконнелл заблокировал принятие законодательства по защите расследования о вероятном вмешательстве России в выборы США 2016 года.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурором Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа.