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      "Зробимо все необхідне для захисту": у США висунули різкі звинувачення Путіну через вибори

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      Голова Пентагону звинувачує Росію у черговому втручанні у вибори
      Голова Пентагону звинувачує Росію у черговому втручанні у вибори / Фото з відкритих джерел

      Росія намагалася втручатися у проміжні вибори в США у 2018 таким чином, як це було і під час виборів президента в 2016 році. У звёязку з цим Вашингтон знову заговорив про чергове погіршення взаємин із Москвою.

      Про це повідомив голова Пентагону Джим Меттіс, пише AFP.

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      Меттіс зазначає, що і без того напружені взаємини між Москвою і Вашингтоном "без сумніву" погіршилися через чергові спроби Росії втрутитися у процес голосування в США.

      Російський президент Володимир Путін знову намагався влізти у наші вибори минулого місяця, і ми бачимо подальші зусилля у цьому напрямку,
      – заявив він.

      Голова Пентагону наголошує, що Путін "продовжує намагатися підірвати демократичні процеси, які треба захищати".

      "Ми зробимо все необхідне, щоб захистити їх", – додав Меттіс.

      Перед проміжними виборами у США Twitter і Facebook заблокували тисячі аккаунтів проросійських тролів, а стосовно 14 осіб-представників російської "фабрики тролів" були висунуті звинувачення.

      До слова, раніше лідер республіканців більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував ухвалення законодавства щодо захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори США 2016 року.

      Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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