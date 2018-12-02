"Зробимо все необхідне для захисту": у США висунули різкі звинувачення Путіну через вибори
Росія намагалася втручатися у проміжні вибори в США у 2018 таким чином, як це було і під час виборів президента в 2016 році. У звёязку з цим Вашингтон знову заговорив про чергове погіршення взаємин із Москвою.
Про це повідомив голова Пентагону Джим Меттіс, пише AFP.
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Меттіс зазначає, що і без того напружені взаємини між Москвою і Вашингтоном "без сумніву" погіршилися через чергові спроби Росії втрутитися у процес голосування в США.
Російський президент Володимир Путін знову намагався влізти у наші вибори минулого місяця, і ми бачимо подальші зусилля у цьому напрямку,
– заявив він.
Голова Пентагону наголошує, що Путін "продовжує намагатися підірвати демократичні процеси, які треба захищати".
"Ми зробимо все необхідне, щоб захистити їх", – додав Меттіс.
Перед проміжними виборами у США Twitter і Facebook заблокували тисячі аккаунтів проросійських тролів, а стосовно 14 осіб-представників російської "фабрики тролів" були висунуті звинувачення.
До слова, раніше лідер республіканців більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував ухвалення законодавства щодо захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори США 2016 року.
Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.
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