Втручання РФ у вибори США: ухвалення законодавства про захист розслідування під загрозою

Лідер республіканців більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заблокував ухвалення законодавства щодо захисту розслідування про ймовірне втручання Росії у вибори США 2016 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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14 листопада політик заявив, що не вважає потрібним голосувати за таке законодавство. За його словами, він не дозволить цього зробити. І це всупереч тому, що нещодавно Дональд Трамп замінив генпрокурора Джеффа Сешнза на помічника, який відзначився критикуванням розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Не було ніяких ознак того, що розслідування не дозволять закінчити, і його мають дозволити закінчити... Ми знаємо, що президент відчуває до цього розслідування, але він ніколи не сказав, що хоче його закрити,

– зазначив Макконнелл.

До слова, сам Трамп неодноразово називав розслідування Мюллера "полюванням на відьом". Окрім того, він наголошував, що має право звільнити спецпрокурора. Отримавши контроль над Палатою представників на нещодавних виборах, демократи вирішили просунути ухвалення законодавства, яке допоможе захистити Мюллера.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.