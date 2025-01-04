Рішення про відмову від транспортування газу справді є історичною подією. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що за час незалежної України транзит лише один раз зупинявся на короткий період.

До теми В Європі готові до припинення транзиту російського газу через Україну

Чи справді рішення безстрокове

Те, що рішення про припинення транзиту газу ухвалене, ще не означає, що за зміни певної кон'юнктури через кілька років, його не переглянуть. Головні причини – комерційні. Зараз ми виходимо з того, що відносини з Росією розірвані назавжди, але через десятиліття чи навіть століття ситуація може змінитися.

Можливо, Європейський Союз, частиною якого ми тоді будемо, вважатиме доречним зняти обмеження на постачання російського газу, то Україна може на це погодитися, якщо отримає комерційні вигоди. Мовиться про мільярди кубів газу, які можуть проходити через українську газотранспортну систему.

Відмова від цього означає втрату великих інвестицій. Можемо припустити, що в певний момент наші ГТС придбають міжнародні консорціуми. Це нормальна практика Європейського Союзу,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Зацікавленість в країні, яка здійснює транзит природного газу, на якому працюють промислові підприємства, значно вища, ніж зацікавленість в країні, яка такого транзиту не здійснює.

Які вигоди для України

Зараз досить складно сказати джерелом постачання чого залишилася Україна. Відносини з Росією та Білоруссю повністю зупинені, на півдні з нами межує Туреччина, яка має налагоджені торгівельні відносини з ЄС. На заході не досить легко складається з Угорщиною, навіть поляки часто виходять на протест проти українських товарів.

З часом питання транзиту російського газу можуть знову порушити. Знайти баланс у цьому можуть допомогти американці. Один зі спонсорів кампанії Дональда Трампа висунув ідею про купівлю газопроводу "Північний потік". США, Європа зацікавлені, щоб транзит функціонував.

Це джерело доходу, прибутку й важіль впливу на політику. Просто "заморозити" його – нерозумно. Навіть позицію Угорщини чи Словаччини щодо переговорів можна змінити на краще, використовуючи цей аргумент,

– підкреслив Вігірінський.

У межах широкого діалогу про завершення війни питання транзиту російського газу може піти на користь Україні.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити резервне електропостачання Україні, якщо транзит російського газу зупинять. За його словами, це сильно вдарить по економіці ЄС.

Невдовзі після цього Фіцо обіцяв "суттєво зменшити субсидії для українців, які перебувають на території Словаччини". Своє рішення пояснив тим, що країна нібито недоотримає 500 мільйонів євро через відмову Києва транспортувати газ.