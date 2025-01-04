Решение об отказе от транспортировки газа действительно является историческим событием. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что за время независимой Украины транзит только один раз останавливался на короткий период.

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Действительно ли решение бессрочное

То, что решение о прекращении транзита газа принято, еще не означает, что при изменении определенной конъюнктуры через несколько лет, его не пересмотрят. Главные причины – коммерческие. Сейчас мы исходим из того, что отношения с Россией разорваны навсегда, но через десятилетия или даже века ситуация может измениться.

Возможно, Европейский Союз, частью которого мы тогда будем, посчитает уместным снять ограничения на поставки российского газа, то Украина может на это согласиться, если получит коммерческие выгоды. Речь идет о миллиардах кубов газа, которые могут проходить через украинскую газотранспортную систему.

Отказ от этого означает потерю больших инвестиций. Можем предположить, что в определенный момент наши ГТС приобретут международные консорциумы. Это нормальная практика Европейского Союза,

– отметил Андрей Вигиринский.

Заинтересованность в стране, которая осуществляет транзит природного газа, на котором работают промышленные предприятия, значительно выше, чем заинтересованность в стране, которая такого транзита не осуществляет.

Какие выгоды для Украины

Сейчас достаточно сложно сказать источником поставки чего осталась Украина. Отношения с Россией и Беларусью полностью остановлены, на юге с нами граничит Турция, которая имеет налаженные торговые отношения с ЕС. На западе не достаточно легко складывается с Венгрией, даже поляки часто выходят на протест против украинских товаров.

Со временем вопрос транзита российского газа могут снова поднять. Найти баланс в этом могут помочь американцы. Один из спонсоров кампании Дональда Трампа выдвинул идею о покупке газопровода "Северный поток". США, Европа заинтересованы, чтобы транзит функционировал.

Это источник дохода, прибыли и рычаг влияния на политику. Просто "заморозить" его – глупо. Даже позицию Венгрии или Словакии по переговорам можно изменить к лучшему, используя этот аргумент,

– подчеркнул Вигиринский.

В рамках широкого диалога о завершении войны вопрос транзита российского газа может пойти на пользу Украине.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить резервное электроснабжение Украины, если транзит российского газа остановят. По его словам, это сильно ударит по экономике ЕС.

Вскоре после этого Фицо обещал "существенно уменьшить субсидии для украинцев, которые находятся на территории Словакии". Свое решение объяснил тем, что страна якобы недополучит 500 миллионов евро из-за отказа Киева транспортировать газ.