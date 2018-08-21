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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Экс-адвокат Трампа будет сотрудничать со следствием, – СМИ

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Майкл Коэн
Майкл Коэн / Фото из открытых источников

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заключил сделку со следствием. Об этом утверждает ряд источников американских изданий.

Об этом сообщила служба BBC.

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Отмечается, что условия соглашения не разглашаются. Ранее уже сообщалось, что Коэн, который в течение многих лет сотрудничал с Трампом, готовится на сделку со следствием и может дать показания в отношении бывшего начальника.

Решение Коэна не означает, что он будет давать показания против Трампа. Возможно, он согласился признать вину по одному из еще не предъявленных обвинений, чтобы избежать длительного судебного процесса.

Напомним, Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки подозревает бывшего адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 миллионов долларов.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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