Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов на кругленькую сумму

Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки подозревает бывшего адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 млн долларов

Об этом сообщает газета The New York Times.

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Отмечается, что проверка по этому поводу проводят в Нью-Йорке. Следователи также считают, что Коэн мог допустить нарушения, связанные с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа, выплатив деньги за молчание женщинам, которые утверждали, что они вступали с Трампом в интимные отношения. Ожидается, что обвинения Коэну могут быть предъявлены уже в этом месяце.

По данным газеты, Коэна, в частности, подозревают в том, что он незаконно получил кредиты на сумму более 20 млн долларов на нужды своей таксомоторной компании, предоставив банкам ложные сведения о своих активах.

В статье отмечается, что адвокат учитывая внимание правоохранительных органов может согласиться сотрудничество со следователями.