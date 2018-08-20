Екс-адвоката Трампа підозрюють у незаконному отриманні кредитів на кругленьку суму

Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки підозрює колишнього адвоката президента країни Дональда Трампа Майкла Коена в фінансових махінаціях з метою отримання кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів

Про це повідомляє газета The New York Times.

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Зазначається, що перевірку з цього приводу щодо юриста проводять у Нью-Йорку. Слідчі також вважають, що Коен міг допустити порушення, пов'язані з передвиборчою кампанією президента Дональда Трампа, виплативши гроші за мовчання жінкам, який стверджував, що вони вступали з Трампом в інтимні стосунки. Очікується, що звинувачення Коену можуть бути пред'явлені вже цього місяця.

За даними газети, Коена, зокрема, підозрюють у тому, що він незаконно отримав кредити на суму понад 20 мільйонів доларів на потреби своєї таксомоторної компанії, надавши банкам неправдиві відомості про свої активи.

У статті наголошується, що з огляду на увагу правоохоронних органів адвокат може погодитися на співпрацю зі слідчими.