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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Екс-директор ЦРУ має намір оскаржити рішення Трампа, щодо скасування доступу до секретних даних

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Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан
Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан / mediaite.com

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що планує оскаржити рішення президента США Дональда Трампа позбавити його доступу до секретних документів.

Про це повідомила агенція NBC.

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Якщо мій доступ до секретних документів і моя репутація, яку змішали з брудом – це ціна, яку ми повинні заплатити, щоб Дональд Трамп не зміг зробити цього щодо інших, то ця ціна не велика,
– сказав Бреннан.

Він зазначив, що зробить все, що в його силах, щоб "спробувати запобігти подібним зловживанням у майбутньому".

"Якщо це означає судовий позов, то я на це піду", – наголосив екс-очільник американського відомства.

Бреннан розповів також, що кілька адвокатів зв'язалися з ним, щоб допомогти йому отримати судову заборону, яка не дозволив би Трампу вчинити так з іншими екс-розвідниками.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.

Теги: Новини політики ЦРУ Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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