Екс-директор ЦРУ має намір оскаржити рішення Трампа, щодо скасування доступу до секретних даних

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що планує оскаржити рішення президента США Дональда Трампа позбавити його доступу до секретних документів.

Про це повідомила агенція NBC.

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Якщо мій доступ до секретних документів і моя репутація, яку змішали з брудом – це ціна, яку ми повинні заплатити, щоб Дональд Трамп не зміг зробити цього щодо інших, то ця ціна не велика,

– сказав Бреннан.

Він зазначив, що зробить все, що в його силах, щоб "спробувати запобігти подібним зловживанням у майбутньому".

"Якщо це означає судовий позов, то я на це піду", – наголосив екс-очільник американського відомства.

Бреннан розповів також, що кілька адвокатів зв'язалися з ним, щоб допомогти йому отримати судову заборону, яка не дозволив би Трампу вчинити так з іншими екс-розвідниками.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.