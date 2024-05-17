На тлі цього візиту офіційні особи із США закликали Китай припинити підтримувати Росію. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, додавши, що між Вашингтоном і Пекіном було кілька раундів переговорів щодо цього питання.

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Чого Захід вимагає від Сі

Представники політикуму Сполучених Штатів засуджують будь-які прояви співпраці Росії та Китаю. Зокрема це стосується надання товарів подвійного призначення. Сі Цзіньпіну озвучували чимало попереджень та намагалися стримувати його співпрацю з Путіним.

Варто згадати останній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва. Ймовірно під час зустрічі з Президентом України також обговорювали можливості стримування Китаю. США робить для цього багато, наприклад, санкції, виведення капіталів.

Зараз Китай переживає найбільшу кризу за останні 30 років. Зовнішні інвестиції фактично припинилися, західний бізнес не хоче продовжувати вести справи в КНР,

– розповів Артур Харитонов.

Ми бачимо утворення нових альянсів, які спрямовані на Китай, на унеможливлення його маневрів з Росією, навколо Південної Кореї, Японії чи Тайваню. Адже, на переконання Сполучених Штатів і азійських демократій, наступна велика війна буде не в Європі, а в іншому регіоні.

США розблокувала самоцензуру щодо КНР, звучать дуже серйозні заяви про роль Китаю у війні в Україні. Про це в один голос говорить весь американський політикум. Зараз всі очікують, яке рішення ухвалить Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним. Також треба зважати на те, що китайський лідер тільки недавно відвідував Європу та спілкувався з очільниками західних держав.

"Всі на нього дуже тиснуть й очікують, яке рішення він ухвалить. Якщо Сі вирішить не зупиняти російську війну в Україні – це змінить кон'юнктуру й погано позначиться на самому КНР, але і для України відсутність китайського бажання щось робити буде негативним фактором", – підкреслив Харитонов.

Співпраця Росії та Китаю