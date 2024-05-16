Про це повідомлять пропагандистські росЗМІ. У російських телеграм-каналах також публікують відео, як Путін прибув до Пекіна та як його зустрічали там, передає 24 Канал.

До теми "Мирний план" Сі – Путіна: чому знову заговорили про "корейський сценарій" щодо України

Путін прибув до Китаю

Пізно ввечері 15 травня російський президент Владімір Путін приїхав з візитом до Китаю. Разом із Путіним до Пекіну приїхали віце-прем'єри та федеральні міністри, включаючи нового міністра оборони Бєлоусова, а також представники держкорпорацій та губернатори. У Пекіні їх зустріла делегація китайських офіційних осіб.

Як раніше заявляли у Росії, російський диктатор прибув до Китаю, щоб провести переговори "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном. Також плануються розмови й у широкому складі. Помічник Путіна також заявляв, що "найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо".

Путіна зустріли в Пекіні: дивіться відео

Путіну також влаштували особливу зустріч перед Будинком народних зборів у Пекіні, де пройдуть переговори з Сі Цзіньпіном. На опублікованих кадрах, які мають дуже дивний вигляд, десятки дітей зустрічають лідерів Китаю та Росії, стрибаючи з помпонами у руках.

Як вітали Путіна і Сі Цзіньпіна у Китаї: дивіться відео

Ба більше, на урочистій церемонії над площею Тяньаньмень підняли російський триколор, а військовий оркестр виконав російський гімн під залпи гармат та "Підмосковні вечори".

Офіційна церемонія зустрічі Путіна: дивіться відео

Путін і Сі Цзіньпін почали переговори

Зранку 16 травня Путін і Сі Цзіньпін почали переговори. Першим заяву зробив російський диктатор. Так, Путін заявив, що Москва та Пекін напрацювали "солідний багаж практичного співробітництва".

Також російський президент наголосив, що КНР є головним партнером Росії у торговельно-економічній сфері. Путін заявляв, що співпраця Москви та Пекіну буцімто "виступає одним з головних стабілізаційних факторів на міжнародній арені".

Принципове значення має те, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними й не спрямовані проти будь-кого. Наша співпраця у світових справах сьогодні виступає одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені,

– заявив Путін.

Він додав, що Росія та Китай "налаштовані на подальшу гармонізацію інтеграційних процесів на Євразійському просторі".

Водночас лідер Китаю заявив, що китайсько-російські відносини "загартувалися у важких умовах, витримали випробування мінливою міжнародною ситуацією", однак на сьогодні є "еталоном відносин між великими державами та сусідніми країнами, що відрізняються взаємною повагою, довірливістю, дружбою та взаємною вигодою". Сі Цзіньпін додав, що Китай планує й далі бути з Росією "добрими сусідами, довірчими друзями та надійними партнерами".

Близько о 07:30 за київським часом Путін та Сі Цзіньпін розпочали у Пекіні російсько-китайські переговори у розширеному складі за участю делегацій.