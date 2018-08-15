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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп позбавив екс-главу ЦРУ можливості використовувати секретні дані

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Трамп відкликав доступ екс-глави ЦРУ до секретної інформації
Трамп відкликав доступ екс-глави ЦРУ до секретної інформації / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сару Сандерс.

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Пан Бреннан поставив під питання свою об'єктивність і репутацію,
– зазначено у заяві президента США, оприлюдненій Сандерс.

Дональд Трамп оцінює поведінку екс-глави відомства, як "нестабільну".

Раніше у Білому досі вже повідомляли про можливе позбавлення Бреннана та двох інших посадовців адміністрації Обами - Сьюзан Райс, колишнього радника з національної безпеки та Джеймса Клаппера-молодшого, колишнього очільника національної розвідки їхніх допусків до секретної інформації.

Теги: Новини політики Новини США ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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