Трамп позбавив екс-главу ЦРУ можливості використовувати секретні дані
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкликав доступ до секретної інформації екс-глави Центрального розвідувального управління Джона Бреннана.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сару Сандерс.
Читайте також: Трамп розкритикував положення оборонного бюджету США стосовно РФ і Криму
Пан Бреннан поставив під питання свою об'єктивність і репутацію,
– зазначено у заяві президента США, оприлюдненій Сандерс.
Дональд Трамп оцінює поведінку екс-глави відомства, як "нестабільну".
Раніше у Білому досі вже повідомляли про можливе позбавлення Бреннана та двох інших посадовців адміністрації Обами - Сьюзан Райс, колишнього радника з національної безпеки та Джеймса Клаппера-молодшого, колишнього очільника національної розвідки їхніх допусків до секретної інформації.