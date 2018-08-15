Трамп розкритикував положення оборонного бюджету США стосовно РФ і Криму

В очільника Білого дому Дональда Трампа декілька положень оборонного бюджету США на 2019 фінансовий рік такими, що викликають занепокоєння з точки зору відповідності конституції .

Про це повідомляє УНН.

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Як наголошується в поширеній Трампом заяві, йдеться в тому числі про декілька ключових положень, пов’язаних з політикою по відношенню до Росії.

Серед усього зазначеного мова також йде про пункт 1241, який передбачає заборону на використання бюджетних коштів на що-небудь, пов’язане з визнанням Криму "суб’єктом Російської Федерації".

Трамп охарактеризував в тому числі цей пункт, як той, що "диктує позицію Сполучених Штатів на зовнішньополітичній арені і в військовій взаємодії" з іншими країнами. Таку ж позицію Трамп виклав стосовно пункту, що стосується статусу Тайваню.