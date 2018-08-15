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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трамп раскритиковал положение оборонного бюджета США относительно РФ и Крыма

99 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / narodna-pravda.ua

У главы Белого дома Дональда Трампа несколько положений оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, которые вызывают беспокойство с точки зрения соответствия конституции.

Об этом сообщает УНН.

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Как отмечается в распространенном Трампом заявлении, говорится в том числе о нескольких ключевых положениях, связанных с политикой по отношению к России.

Среди всего перечисленного речь также идет о пункте 1241, который предусматривает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма "субъектом Российской Федерации".

Трамп охарактеризовал в том числе этот пункт, как тот, что "диктует позицию Соединенных Штатов на внешнеполитической арене и в военном взаимодействии" с другими странами. Такую же позицию Трамп изложил относительно пункта, касающегося статуса Тайваня.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Новости России Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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