Трамп раскритиковал положение оборонного бюджета США относительно РФ и Крыма

У главы Белого дома Дональда Трампа несколько положений оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, которые вызывают беспокойство с точки зрения соответствия конституции.

Об этом сообщает УНН.

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Как отмечается в распространенном Трампом заявлении, говорится в том числе о нескольких ключевых положениях, связанных с политикой по отношению к России.



Среди всего перечисленного речь также идет о пункте 1241, который предусматривает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма "субъектом Российской Федерации".



Трамп охарактеризовал в том числе этот пункт, как тот, что "диктует позицию Соединенных Штатов на внешнеполитической арене и в военном взаимодействии" с другими странами. Такую же позицию Трамп изложил относительно пункта, касающегося статуса Тайваня.