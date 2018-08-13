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Трамп одобрил оборонный бюджет на 2019 год: сколько денег направят Украине

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Трамп одобрил выделение Украине денег на безопасность
Трамп одобрил выделение Украине денег на безопасность / Фото из свободных сетей

В понедельник, 13 августа, на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Ранее проект оборонного бюджета в размере 717 миллиардов долларов поддержал сенат США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект бюджета, в частности, включает выделение средств на противодействие влиянию России. Также предусмотрено прекращение поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400.

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Мероприятия относительно России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от РФ.

Проект закона также запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, которого мы достигли ранее в этом году в пределах двухпартийных сделок по бюджету, которые предусматривали самое большое за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил,
– заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Отметим, что "Бюджет США на 2019 год на нужды национальной обороны" санкционирует выделение Министерству обороны США 250 миллионов долларов для оказания помощи Украине в сфере безопасности, в том числе 50 миллионов долларов должны быть направлены на летальные виды вооружений.

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В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности". Проект, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участию в программах обмена информацией.

В документе также подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, в Будапештском меморандуме о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.

Теги: Деньги Новости США Новости политики Бюджет Оружие Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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