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Трамп схвалив оборонний бюджет на 2019 рік: скільки грошей скерують Україні

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Трамп схвалив виділення Україні грошей на безпеку
Трамп схвалив виділення Україні грошей на безпеку / Фото з вільних мереж

В понеділок, 13 серпня, на військовій базі Форт-Драм у штаті Нью-Йорк президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік. Раніше проект оборонного бюджету у розмірі 717 мільярдів доларів підтримав сенат США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Проект бюджету, зокрема, включає виділення коштів на протидію впливу Росії. Також передбачене припинення поставок винищувачів-бомбардувальників F-35 Туреччині аж до того моменту, поки Пентагон не надасть доповідь про закупівлі Анкарою російських ЗРС С-400.

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Заходи щодо Росії передбачають постановку на озброєння США нових типів ядерних зарядів малої потужності, фінансування американської військової присутності у Східній Європі, а також допомогу Вашингтона своїм союзникам у скороченні їх залежності від РФ.

Проект закону також забороняє адміністрації США та її підрядникам вести справи з китайськими компаніями ZTE Corporation і Huawei Technologies, які автори документа вважають загрозою національній безпеці Сполучених Штатів.

Закон про національну оборону США будується на прогресі, якого ми досягли раніше в цьому році в межах двопартійних угод по бюджету, які передбачали найбільше за останні 15 років річне збільшення фінансування американських збройних сил,
– заявляв раніше лідер республіканської більшості в сенаті Мітч Макконелл.

Зазначимо, що "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" санкціонує виділення Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, в тому числі 50 мільйонів доларів повинні бути спрямовані на летальні види озброєнь.

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До документу включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки". Проект, зокрема, передбачає допомогу Україні в посиленні можливостей захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних і комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією.

У документі також підтверджується прихильність Вашингтона Хартії про стратегічне партнерство між Україною і США, до Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, підтримки співпраці Української держави з НАТО.

Теги: Новини політики Новини США Гроші Дональд Трамп Зброя Бюджет
Джерело: 24 Канал
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