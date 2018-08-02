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Сенат США ухвалив важливе рішення щодо виділення грошей на безпекову допомогу Україні

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Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні
Сенат США підтримав виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні / Shutterstock

Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав проект бюджету на 2019-й рік на потреби національної оборони, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Раніше аналогічне раніше ухвалила Палата представників.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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"Сенат США ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, яким санкціоновано виділення Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано на летальні види озброєнь", – зазначають дипломати.

За їхніми словами, до документа включено основні положення проекту “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, який, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні спроможностей захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних і комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією.

"Підтверджується також відданість Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО", – підкреслюється у дописі.

Крім того, державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.

Додамо, що тепер закон про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” має підписати президент країни Дональд Трамп, і лише після цього він набуде чинності.

Нагадаємо, раніше проект оборонного бюджету США на 2019-й рік підтримав Білий дім. Загалом цей документ закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі", а також "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі".

Теги: Новини України Зброя Бюджет Новини США Новини політики
Джерело: 24 канал
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