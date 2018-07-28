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США збираються виділити 250 мільйонів Україні: Білий дім сказав важливе слово

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Білий дім підтримав оборонний бюджет, що передбачає виділення гроше на безпекову допомогу Україні
Білий дім підтримав оборонний бюджет, що передбачає виділення гроше на безпекову допомогу Україні / Соцмережі

Білий дім висловив підтримку проекту оборонного бюджету США на 2019-й рік, який передбачає виділення 250 мільйонів доларів на надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальну зброю.

Заяву щодо підтримки зробила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає "Голос Америки".

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Як зазначається, консолідований проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” загалом передбачає 717 мільярдів доларів на оборону.

Наступного тижня за нього мають проголосувати у Сенаті, а він піде на підпис президентові США Дональду Трампу.

Зауважимо, що одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму, зокрема, закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь.

Крмі того, документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" мовиться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Загалом проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників і партнерів у Європі, включно з Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Румунією, Болгарією, Україною, Молдовою та Грузієбю; " і "вивчення можливості збільшити періодичність і масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участю України та Грузії".

Додамо, що проект оборонного бюджету США на 2019 може стати першим із 1996 року відповідним документом, ухваленим до початку нового фіскального року, що починається у США 1 жовтня.

Нагадаємо, напередодні Палата представників Конгресу США підтримала виділення 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Гроші Бюджет Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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