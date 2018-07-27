Комітет Сенату США ухвалив резолюцію по Криму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив двопартійну резолюцію, яка засуджує незаконну окупацію Криму.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У тексті вкотре наголошується, що Крим є частиною суверенної України.

Також резолюція закликає уряд США спільно з ЄС та НАТО і міжнародною спільнотою зробити пріоритетними зусилля по недопущенню подальшої консолідації незаконної окупаційної влади у Криму.

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У документі також відзначили уже накладені на Росію санкції та закликали до нових.

Окрім того законодавці закликають уряд США "оголосити державною політикою довічне невизнанання нелегальної анексії Криму Російською Федерацією подібно до того, як у 1940-му році у Декларації Веллеса США відмовились визнавати анексію країн Балтії Радянським союзом".

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.