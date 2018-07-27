05:05
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 19°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    30°C 20°C
  • понедельник
    29°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Комитет Сената США принял резолюцию по Крыму

55 Читати новину українською
Резолюция по Крыму
Резолюция по Крыму / Фото из открытых источников

Комитет Сената США по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, осуждающую незаконной оккупацию Крыма.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В тексте резолюции отмечается, что Крым является частью суверенной Украины.

Также резолюция призывает правительство США совместно с ЕС и НАТО и международным сообществом сделать приоритетными усилия по недопущению дальнейшей консолидации незаконной оккупационной власти в Крыму.

Читайте также: Украина официально отреагировала на Крымскую декларацию США

В документе также отметили уже наложенные на Россию санкции и призвали к новым.

Кроме того законодатели призывают правительство США "объявить государственной политикой пожизненное непризнания нелегальной аннексии Крыма Российской Федерацией подобно тому, как в 1940-м году в Декларации Веллеса США отказались признавать аннексию стран Балтии Советским Союзом".

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и остается украинской.

Теги: Новости США Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
26 июля, 23:00 Тарифный геноцид: почему Украина вынуждена поднимать тарифы на газ
Сергій Фурса
Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
26 июля, 22:21 Главные новости 26 июля: самоподжог военного, суд над водителем Hummer, Холодницкий на месте
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
26 июля, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
26 июля, 21:01 Как организовать бюджетную поездку в Норвегию: проверенные лайфхаки
Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
26 июля, 20:01 Когда будет горячая вода в Киеве и что для этого делать
Євгенія Мазур
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В страшном ДТП в Харькове погибли 2 мотоциклиста: фото с места происшествия
 11 июля , 00:56
Клюев попросил телеканалы не показывать Майдан, - источник
 6 декабря 2013 , 18:38 22
Стало известно, когда Месси может провести переговоры с "Барселоной" относительно нового контракта
 21 ноября 2016 , 19:44
Ярмоленко, Гладкий, Тайсон и еще 5 футболистов претендуют на звание "Лучшего игрока месяца УПЛ"
 3 мая 2017 , 18:45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук