Комитет Сената США принял резолюцию по Крыму

Комитет Сената США по международным отношениям принял двухпартийную резолюцию, осуждающую незаконной оккупацию Крыма.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В тексте резолюции отмечается, что Крым является частью суверенной Украины.

Также резолюция призывает правительство США совместно с ЕС и НАТО и международным сообществом сделать приоритетными усилия по недопущению дальнейшей консолидации незаконной оккупационной власти в Крыму.

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В документе также отметили уже наложенные на Россию санкции и призвали к новым.

Кроме того законодатели призывают правительство США "объявить государственной политикой пожизненное непризнания нелегальной аннексии Крыма Российской Федерацией подобно тому, как в 1940-м году в Декларации Веллеса США отказались признавать аннексию стран Балтии Советским Союзом".

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и остается украинской.