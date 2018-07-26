Украина официально отреагировала на Крымскую декларацию США

Министерство иностранных дел прокомментировало Крымскую декларацию, опубликованную госсекретарем США Майком Помпео 25 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве отметили, что декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности.

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Так же как и в декларации Велеса 1940 года, Соединенные Штаты Америки последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя,

– отметили в МИД.

Также в министерстве поздравили решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины.

Кроме того дипломаты выразили благодарность США за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в котороq говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и остается украинской.