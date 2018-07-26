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Україна офіційно зреагувала на Кримську декларацію США

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МЗС привітало Кримську декларацію
МЗС привітало Кримську декларацію / facebook.com/petroporoshenko/

Міністерство закордонних справ прокоментувало Кримську декларацію, оприлюднену держсекретарем США Майком Помпео 25 липня.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У міністерстві відзначили, що декларація підтверджує постійність політики США у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності.

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Так само як і в декларації Велеса 1940 року, Сполучені Штати Америки послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur. Неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника,
– відзначили в МЗС.

Також у міністерстві привітали рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України.

Окрім того дипломати висловили вдячність США за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму МЗС України Новини США
Джерело: 24 канал
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