Держсекретар США Помпео підписав історичну Декларацію стосовно Криму

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму. У історичній заяві Вашингтона йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Документ підписав державний секретар США Майк Помпео.

Декларацію опубліковано на сайті Департаменту.

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Помпео заявив, що Сполучені Штати не визнають претензій Росії на суверенітет над окупованим Кримом.

"Росія шляхом вторгнення в Україну в 2014 році та своєї спробою анексувати Крим прагнула підірвати основи міжнародних принципів, який поділяють демократичні держави: одна країна не може змінити кордони іншого силою", – наголошується в документі.

Як і в Уельсській декларації 1940 року, Сполучені Штати знову підтверджують свою відмову визнати вимоги Кремля щодо суверенітету над територією, захопленою силою, що суперечить міжнародному праву. Спільно з союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії приєднати Крим і зобов’язуються підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України,

— йдеться в Декларації.

Окрім цього, США закликають Росію припинити окупацію Криму.

"Завдяки своїм діям Росія діяла у спосіб, недостойний великої нації, і вирішила відірватися від міжнародної спільноти", – підкреслюється в Декларації.